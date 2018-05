Schönbrunn, le Versailles viennois

Patrimoine mondial

Avec le château lui-même, la Serre aux palmiers, immense structure de verre et d'acier achevée en 1882, compte parmi les plus beaux bâtiments de Schönbrunn. Reste que c'est la gloriette de style préclassique, juchée sur une colline, qui capte l'oeil dès qu'on franchit le seuil des jardins. Ses colonnes dominent le paysage et depuis son belvédère, la vue sur le parterre du château est imprenable. Les jardins, comme le château, sont d'ailleurs inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996.

Zoo baroque

Au début du XIXe siècle, l'empereur François 1er aimait prendre ses petits-déjeuners dans le pavillon baroque au coeur de la ménagerie, d'où il pouvait admirer les animaux exotiques gardés dans des enclos. Aujourd'hui, l'ancienne ménagerie abrite le plus vieux jardin zoologique du monde. On y dénombre plus de 700 espèces animales.

Apfelstrudel et zauberflöte

De la farine, de l'huile, des pommes, du rhum, du beurre. C'est à peu près tout ce qu'il faut pour confectionner les fameux apfelstrudel, les strudels aux pommes. Dans l'ancienne boulangerie du château, des démonstrations sont présentées plusieurs fois par jour.

De fait, plusieurs activités (souvent payantes) du genre viennent enrichir la visite. Des salles ornées de fresques colorées abritent un musée des enfants consacré à la vie impériale; au théâtre de marionnettes se tiennent chaque jour des représentations de La flûte enchantée de Mozart. Le théâtre du château accueille divers concerts. La programmation est très diversifiée.

Une partie des frais de ce voyage a été payée par Uniworld, qui n'a exercé aucun droit de regard sur le contenu du reportage.