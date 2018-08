Le château de Neuschwanstein en rénovation

Le gouvernement de la Bavière a annoncé jeudi l'octroi d'un budget de 20 millions d'euros pour réaliser des rénovations majeures au château de Neuschwanstein. Les intempéries et les nombreux touristes (1,5 million chaque année) ont en effet endommagé plusieurs parties du château.

Le bâtiment spectaculaire compte 93 salles, 664 fenêtres et portes extérieures et des centaines d'oeuvres d'art. Malgré les travaux, le château demeure accessible aux touristes.

Construit au XIXe siècle par Louis II de Bavière, Walt Disney s'en est inspiré pour concevoir le château de Cendrillon à Disneyland.

Présenté comme l'incontournable clou d'un voyage en Bavière, on l'aperçoit de loin, au sommet d'un pic rocheux au pied des Alpes. On s'y rend en calèche, en autobus ou à pied (la marche dure une trentaine de minutes) à partir du stationnement, où il faut laisser la voiture. Chaque année, des régiments de touristes s'y pressent (en moyenne, 6000 personnes par jour!).

Louis II et ses châteaux

Le roi Louis II a régné sur la Bavière de 1864 à 1886. Fasciné par l'idée d'une royauté de droit divin, lui qui était un monarque constitutionnel sans pouvoir réel, il a vécu dans le fantasme de recréer la grandeur des rois et des chevaliers du Moyen Âge.

Il a fait construire nombre de châteaux et de palais extravagants, dont le plus célèbre est celui de Neuschwanstein, où il a fini par se replier sur son monde imaginaire et où il n'a vécu que quelques mois.