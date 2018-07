Carnet de notes pour Saint-Malo

UN HÔTEL CHARMANT

Coup de coeur pour Les Charmettes, un hôtel composé de deux villas du XIXe siècle, sur la plage du Sillon. Trois des seize chambres font face à la mer, les autres donnent sur un jardin où poussent de grands arbres. Chacune est décorée de façon unique, souvent avec un papier peint au thème marin. L'hôtel possède de plus un resto, où des artisans exposent leurs produits, et une terrasse en bord de mer où on peut boire un verre ou manger en pigeant dans un menu court qui change au gré des jours. À 20 minutes à pied des remparts de Saint-Malo, par la plage. À partir de 69 euros la nuit.

POUR S'Y RENDRE

Deux options possibles pour rejoindre Saint-Malo à partir de Montréal. Jusqu'au 28 octobre, Air Transat propose un vol sans escale entre Montréal et la ville de Nantes, située à 180 km au sud de Saint-Malo. Autre solution : un vol direct pour Paris suivi d'un trajet en TGV. En effet, depuis juillet 2017, la ville corsaire est reliée à la capitale française par TGV, avec escale à Rennes. Durée moyenne du trajet : 2 h 54 min. Tarif : le prix d'un billet aller simple varie entre 37 et 100 euros. Mieux vaut l'acheter à l'avance pour payer moins cher.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

La France, ce n'est pas donné, mais l'avantage du nord de la Bretagne, c'est que son littoral est le plus souvent accessible gratuitement et les huîtres ne sont pas chères : 5 euros la douzaine pour des huîtres creuses de calibre 3 au marché de Cancale ! À Saint-Malo par contre, plusieurs restos intra-muros affichent des prix plus élevés qu'ailleurs ; la forte demande touristique justifie sans doute ces tarifs aux yeux de certains.

LA MÉTÉO

Nulle part ailleurs le ciel ne change aussi rapidement qu'en Bretagne. Ici, le climat varie au gré des marées et, comme la péninsule est coincée entre deux mers (la Manche et l'océan Atlantique), plus personne ne se risque à vous donner les prévisions du lendemain. Celles d'hier, peut-être, mais demain, qui sait : pluie, nuages, soleil et vent peuvent alterner dans une seule journée. Il faut donc prévoir un peu de tout, sauf de longues canicules étouffantes ou du grand froid. Même en hiver, le mercure descend rarement au-dessous de zéro. En automne et au printemps, les températures restent agréables, quoique plus fraîches, entre 13 et 18 ºC.

QUAND Y ALLER ?

Notre conseil : privilégier le mois de juin, alors que le nombre de touristes est étonnamment bas et que la météo devient doucement estivale. La haute saison s'étend de la fin du mois de juin à septembre, avec un pic en mai, alors que les Français viennent en grand nombre en Bretagne pour profiter de plusieurs jours fériés. En janvier et en février, beaucoup de commerces et d'hôtels sont fermés. À vérifier avant de planifier un séjour : les dates des grandes courses de voiliers ou des transatlantiques en solitaire qui partent des environs. Pour les festivités de la Route du Rhum, dont le départ a lieu à Saint-Malo le 4 novembre prochain, toutes les chambres sont louées depuis deux ans.

À RAPPORTER DANS SES BAGAGES

Des gâteaux bretons (ils se conservent plusieurs mois), du caramel au beurre salé, du cidre fermier, un couteau à huîtres, un foulard ou un pull marin rayé signé Armor-Lux (dont le siège social est situé à Quimper), des oeufs de mouette (du chocolat praliné couvert d'une fine couche de sucre).