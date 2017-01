Skier à l'ombre du mont Blanc

L'un des plus beaux circuits consiste à monter jusqu'à l'Épaule, sous les arêtes du mont Joly (2525 m) et de l'Aiguille Croche (2487 m).

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

La plus haute commune d'Europe s'étire au pied d'un domaine skiable accessible au lieu-dit du Bettex par un téléphérique ultrarapide. De là, vous pourrez passer toute la journée sur les hauteurs en profitant de multiples télésièges permettant d'aller du bas d'une piste au haut d'une autre. Il y en a pour tous les goûts, des vertes aux noires ! L'un des plus beaux circuits consiste à monter jusqu'à l'Épaule, sous les arêtes du mont Joly (2525 m) et de l'Aiguille Croche (2487 m). La ligne de crête du départ offre une vue incroyable sur le mont Blanc, les champs de neige et toute la vallée. Ensuite, on se laisse aller (avec prudence) sur la piste Grande Épaule vers Saint-Nicolas de Veroce ou sur celle qui file vers le mont Joux et le mont d'Arbois.

MEGÈVE

La mythique station alpine se rejoint facilement de Saint-Gervais par le téléphérique du Bettex, puis trois télécabines plus loin, vous voici à Rochebrune, dominant la vallée de Megève. Le domaine skiable (une trentaine de pistes) a son charme, dont celui de très bien voir celui de Saint-Gervais, sillonné la veille ! De télésièges en descentes sur pistes de tous niveaux, on rejoint l'extrémité de la station, à Cote 2000 (2014 m), au plus près de l'imposante Aiguille Croche. Après s'être gorgé du paysage, il est temps d'entamer le trajet du retour en alternant descentes en ski et remontées mécaniques pour aboutir au bas de la station et reprendre le téléphérique du Bettex.

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Forte de 48 pistes variées, d'un accès privilégié à sa jumelle Hauteluce et d'un panorama grandiose, la station des Contamines-Montjoie n'a rien à envier à ses dignes voisines. De télécabine en télésiège, les grands experts montent quasiment jusqu'au sommet de l'Aiguille Croche ou celui du Veleray, tandis que les autres n'ont que l'embarras du choix dans l'immense champ de neige qui s'offre à eux comme dans les sous-bois de Hauteluce, sur un deuxième versant atteignable par le col du Joly.

LES HOUCHES SAINT-GERVAIS

C'est littéralement sous le mont Blanc qu'on skie ici sur 50 km de pistes. Le Tramway du Mont-Blanc monte en 1 h 15 min au Col de Voza, entouré des deux petits plateaux du Prarion et de Bellevue, avec les Aiguilles de Bionnassay et de Tré la Tête dans le « dos ». Certaines des 24 pistes demeurent sur les hauteurs, tandis que d'autres dévalent en forêt vers Saint-Gervais ou la vallée de Chamonix. La station est labellisée pour les familles et offre un « parcours slalom géant » ludique, histoire de permettre aux bons skieurs de se mettre dans la peau de grands compétiteurs en se faisant filmer et chronométrer. Il ne faut pas oublier, s'il fait froid, de goûter au délicieux vin chaud du snack La Belle Clot, installé au col, dans un vieux wagon de tramway.

APRÈS LE SKI ALPIN

Un coup de coeur

Au fond du val Montjoie se niche le « parc nordique » des Contamines-Montjoie, lieu idyllique pour la balade à pied, avec une petite église baroque pour point de mire, et le ski de fond, avec 25 km de pistes. L'autre attraction du parc est l'initiation au biathlon. Plus familiale que sportive, l'activité se déroule néanmoins sur un vrai site de biathlon.

Tramway du Mont-Blanc

Moyen de transport unique pour grimper au domaine skiable Les Houches Saint-Gervais, le Tramway du Mont-Blanc, dit TMB, est un voyage en soi ! Le mythique train à crémaillère (le plus haut de France) grimpe de Saint-Gervais ou du Fayet jusqu'au col de Voza (1650 m) à basse vitesse, laissant le temps d'admirer tout un paysage de forêts et d'alpages.

Raquette

L'aventure guidée débute à bord du TMB puis, à Motivon, à 1303 m d'altitude, le petit groupe débarque en pleine forêt. Débute une lente montée en lacets avec forte pente et neige épaisse. Sur les hauteurs, la piste longe celle de ski de fond pour rejoindre le Plateau du Prarion. On ne regrette pas alors les 500 m de dénivelé « gagnés », avec un panorama hors norme sur le glacier et l'Aiguille de Bionnassay, d'un côté, et les arêtes du Massif des Aravis, de l'autre.

Expérience thermale

Situés non loin du terminus du TMB, les Thermes de Saint-Gervais sont réputés pour leur eau riche en oligo-éléments, soufre et minéraux captés à 600 m d'altitude au pied du mont Blanc. On y propose un parcours hydrothermal de trois heures débutant par une période de relaxation et bains de vapeur, suivie d'un parcours « santé » de régénération (avec sauna, bain extérieur et parcours hydromassant) et, pour finir, une séance de repos et réhydratation. Idéal en milieu de séjour de ski !

BON À SAVOIR

Le forfait Évasion Mont-Blanc donne accès aux remontées mécaniques de huit stations, dont Saint-Gervais, Megève et les Contamines-Montjoie.

Le forfait Mont Blanc Unlimited de la Compagnie du Mont Blanc offre l'accès à 10 domaines skiables, dont Chamonix et Saint-Gervais.

Bureau des guides et accompagnateurs de Saint-Gervais : nombreuses activités guidées en ski de randonnée, raquette, escalade de glace...

Transport : vols Montréal-Genève ou Montréal-Lyon, puis autocars réguliers pour Saint-Gervais.