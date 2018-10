1 Hotel Brooklyn Bridge: Brooklyn, sous le pont

Rester dans Dumbo

L'hôtel est situé dans le très branché DUMBO (pour Down Under Manhattan Bridge Overpass), ancienne friche industrielle en pleine revitalisation. Par exemple, on y trouve le Jane's Carousel restauré par l'architecte Jean Nouvel et, peut-être un signe incontestable d'embourgeoisement, un magasin west elm. On peut aussi y casser la croûte plus que décemment, notamment au River Café - un grand classique -, ou encore au Vinegar Hill House, un petit bijou caché au coeur d'anciennes industries.

Si on préfère le Brooklyn plus classique, on est également tout près des charmants Cobble Hill, Carroll Gardens et Brooklyn Heights avec leurs rues pavées et leurs fameux brownstones. D'autres quartiers comme Park Slope ou encore Williamsburg se trouvent aussi à proximité.

Manhattan est accessible facilement, soit par le ferry, soit par le métro, ou en traversant le pont à pied! On offre également un service de navettes Tesla dans un certain diamètre. Écolo, vous dites?

La vue à 400 $

De la chambre, la vue sur Manhattan à la nuit tombée est saisissante. C'était encore plus magique que prévu, au point que nous nous sommes endormis les rideaux ouverts pour pouvoir contempler les lumières des gratte-ciel tout en étant allongés à l'horizontale.

Mais en plus de la vue sur le pont de Brooklyn, on retiendra surtout le sentiment spécial de se trouver constamment à proximité de ce mastodonte de fer. Qu'on marche entre ses immenses pattes rouillées, ou qu'on entende le son tonitruant des trains qui le traversent à longueur de journée (et de nuit), le pont de Brooklyn est omniprésent dans l'expérience qu'on a au 1 Hotel. Et c'est ce qui la rend inoubliable.