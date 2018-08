Un dernier bain de mer sur la côte est américaine

OLD ORCHARD BEACH: LA PRÉFÉRÉE DES GRANDS ENFANTS

Maîtres nageurs au maillot de bain rouge et au bronzage impeccable juchés sur leur haute chaise blanche, boutiques souvenirs aux camisoles aux couleurs d'OOB, jeux d'arcade et manèges... Oui, Old Orchard Beach déborde de clichés, mais c'est principalement pour ça que la population de la petite ville de 8000 habitants frôle les 75 000 personnes, dont bien des fidèles, l'été venu. Vous cherchez de l'action, une ambiance festive et de quoi occuper vos enfants? Il y a tout ça ici!

La plage

La plage est multicolore de chaises, serviettes et parasols qui entourent les vacanciers de passage. Les cris de joie des baigneurs se mélangent au bruit des vagues qui s'écrasent avec puissance sur la berge, au grand bonheur des adeptes de bodyboard - ces courtes planches de mousse sur lesquelles on se couche à plat ventre pour surfer les petites déferlantes. L'eau très rafraîchissante ne stoppe pas les nombreux nageurs, et la marée occupe les enfants qui s'amusent à construire des palissades de sable pour empêcher la crue journalière d'inonder leur précieuse installation.

«On est venus ici par curiosité et pour que je puisse faire de la petite planche de surf. On reste deux nuits et ensuite on s'en va à Hampton Beach. En vacances, ça nous prend la mer et des fruits de mer!», explique Maryse Beaumont, en compagnie de Gilles Dionne, de Montmagny.

La Main

Dans Old Orchard Street, l'odeur de friture se mélange à celle des hot-dogs. On s'y arrête pour casser la croûte sans compter les calories et on ne se fait pas d'illusions: la Main n'est pas reconnue pour son raffinement culinaire. En d'autres mots: beignets, Oréo panés (!), «frozen bananas» et pizzérias constituent l'essentiel des options gastronomiques. Parlant de pizzérias, les habitués entretiennent une amusante rivalité entre Lisa's Pizza et Bill's Pizza, situées de part et d'autre du chemin de fer. Vérification faite: la sauce tomate de la pizza chez Lisa's, à 3,35 $US la pointe, est la meilleure... mais la texture plus croustillante de celle de chez Bill's, à 3,75 $US la pointe, lui fait honnête compétition. Ce sera donc à vous de juger! Pour un repas plus soutenu, de meilleures options sont offertes dans la rue transversale (l'avenue Grand E et W). N'hésitez pas à vous aventurer du nord au sud dans la baie de Saco. Il semble que les lobster rolls de la poissonnerie de Pine Point valent le détour.

Les manèges

À la tombée du jour, la file s'allonge pour l'achat de coupons: 33,50 $US le livret de 24, 64,50 $US le livret de 50. Les haut-parleurs crachent de la musique pop qui s'entremêle au son des autos tamponneuses et aux cris des forains qui encouragent les participants s'en donnant à coeur joie devant leur stand. Que serait Old Orchard sans ses manèges? Le Palace Playland est sans doute LA raison pour laquelle tant de familles choisissent l'endroit, en plus de lui donner cette image photogénique et typique - bien que plus modeste - des villages américains au bord de la mer, comme Wildwood et Myrtle Beach.

«Je passais mes étés ici. Ma soeur et moi, on a même travaillé comme femmes de chambre et comme foraines. On décroche et on a l'impression d'être vraiment loin de Québec, même si on est juste à cinq heures de route», indique Anne Sirois, avec Sébastien Dumais, Jacob et Léonard, de Québec. Elle a perpétué la tradition avec sa soeur et leurs familles.

Les jeux d'arcade

Au tintamarre des manèges s'ajoute celui des jeux d'arcade, situés à l'entrée du parc d'attractions. Preuve qu'il n'y a pas d'âge pour lâcher son fou, parmi les nombreux enfants, autant d'adultes, sinon plus, envoient valser leurs pièces de 25 cents dans l'antre des machines. Au comptoir central, les joueurs échangent leurs coupons gagnés contre un prix tangible, probablement pour quatre fois le prix qu'ils auraient payé en magasin. Il faut croire que l'excitation du moment vaut le coup... ou devrait-on dire le coût?

«C'est la première fois qu'on vient ici. On est en décapotable et les routes sont super belles! On est venus s'amuser aux arcades et on doit avoir mis 20 ou 30 $ dans le jeu des camions à 25 cents. On a ramassé 4264 tickets! Je suis allé voir et avec ça, je peux les échanger pour trois balles de baseball Hello Kitty! [rires]», s'amusent Nathalie Jacques et Jean-François Pouliot, de la Beauce.

Le pier

De la plage, le légendaire pier d'Old Orchard se donne en spectacle, surtout quand le ciel s'embrase au crépuscule. S'il faisait 520 m à l'époque de sa construction en 1898, orages, tempêtes et ouragans ont eu raison des trois quarts de son étendue et la jetée mesure aujourd'hui 120 m. Stands de babioles et restaurants occupent maintenant les espaces jadis réservés aux marchands de poissons. Au bout de la jetée, la terrasse du Hurricane Raw Bar offre un point de vue sur la baie de Saco, délimitée au nord par Pine Point et au sud par Camp Ellis, destinations que plusieurs adoptent pour un séjour plus tranquille; d'autant plus que le trolleybus offre un service de navette d'un bout à l'autre de la baie pour 2 $US.