Grandiose Ouest américain

Carnet de voyage

En trois semaines, il est possible d'avoir un bon aperçu des quatre parcs en plus de réaliser une ou deux randonnées de plusieurs jours. Bonheur garanti à ceux qui se permettront de voyager pendant un mois complet.

Finir en beauté

Après avoir parcouru des centaines de kilomètres à pied et en voiture, un petit repos sera sans doute apprécié avant de retourner au travail. De Yosemite, vous serez encore à cinq heures de route de la côte californienne, mais votre patience sera récompensée. La route de Big Sur, court tronçon de la route 1 coincé entre l'océan Pacifique et les montagnes de Santa Lucia, est tout en contraste avec les paysages désertiques et rocailleux que vous aurez eu la chance d'admirer. Une nature luxuriante dévale les pentes des montagnes jusqu'aux plages de sable blond qui s'avancent dans l'azur du Pacifique. Après un court séjour dans la région à profiter des plages et de belles balades en montagne, vous pourrez vous diriger vers l'étape finale de votre périple, San Francisco. Vous serez on ne peut plus prêt pour y gravir les innombrables côtes et profiter de la beauté brute de cette ville enivrante.

Réservation des campings et des permis

Pour tous les parcs nationaux, il est fort recommandé de réserver vos terrains de camping plusieurs mois à l'avance. Vous pouvez consulter le site officiel des parcs nationaux pour mieux comprendre les systèmes de réservation et découvrir les différents permis dont vous aurez besoin.

Le droit d'entrée dans chaque parc est de 35 $US par personne. Si vous en visitez plus de deux pendant votre séjour, il est donc avantageux d'acheter un permis annuel donnant accès à tous les parcs nationaux pour 80 $US.

Les voyageurs qui souhaitent faire des randonnées de plusieurs jours devront acquérir un permis supplémentaire auprès des gardes forestiers du Wilderness Center. Les permis servent à limiter le nombre de randonneurs sur les sentiers et accordent le droit de camper hors des sentiers battus. Si vous n'avez pas la chance de prévoir votre voyage des mois à l'avance, soyez sans crainte. Tous les parcs réservent une portion importante des terrains de camping et des permis de randonnée dans l'arrière-pays pour ceux qui vivent au jour le jour. Mais dans ce cas, ce sera premier arrivé, premier servi. Il faut en tenir compte dans les parcs les plus fréquentés.

Camping gratuit, ou presque

Si le confort n'est pas trop important pour vous, ou que tous les campings dans les parcs sont pleins, le Service des forêts des États-Unis offre des terrains de camping gratuits ou à prix très modeste aux abords des parcs de Yosemite (Inyo National Forest) et du Grand Canyon (Kaibab National Forest). Les sites sont rustiques, sans douche et souvent sans toilettes, mais vous aurez une place, et ce généralement dans des endroits très tranquilles.

Vols à bon prix

Il est assez facile d'acheter un billet pour un vol direct entre Montréal et Las Vegas, souvent à prix plus que raisonnable. Nous avons payé 240 $ pour le vol (+ 25 $ pour les bagages). Pour le retour depuis San Francisco - ce qui vous évite de refaire la route en chemin inverse, en plus de profiter de cette ville fort intéressante - , nous avons trouvé un vol à 208 $ (+ 25 $ pour les bagages), mais avec une longue et pénible escale à New York.

La règle d'or

Pour bien profiter des parcs nationaux, peu importe votre itinéraire, nous vous suggérons de prendre l'habitude de vous lever très tôt le matin afin de pouvoir admirer les panoramas splendides avant l'arrivée des foules. Cela est aussi nécessaire si vous n'avez pas été en mesure de réserver pour les campings et pour les sentiers de longue randonnée. À Yosemite, certains randonneurs seront déjà en file dès 5 h du matin pour s'assurer d'obtenir un accès à certains sentiers. Cette règle est aussi de mise pour profiter des températures plus clémentes lors des longues journées de marche, notamment au Grand Canyon et dans la Vallée de la Mort, où le mercure atteint souvent 45 °C lorsque le soleil est proche de son zénith.

Incendies

De nombreux incendies font actuellement rage en Californie. Certains d'entre eux ont déjà provoqué la fermeture de parcs, en tout ou en partie, notamment à Yosemite. Le mieux, c'est de se renseigner sur le site web des parcs nationaux.