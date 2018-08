À la rencontre de la faune des Adirondacks

Les amateurs de plein air de passage dans le nord de l'État de New York seront heureux d'apprendre qu'ils peuvent faire escale à l'Adirondack Wildlife Refuge and Rehab Center, situé à deux heures de route de Montréal. Pour comprendre la faune locale, l'observer de plus près et voir son coeur fondre pour le sympathique porc-épic ou découvrir avec surprise que les corbeaux aiment jouer à la balle! Mais aussi pour être sensibilisé aux nombreux facteurs à l'origine des blessures animales.

«On se désigne comme des premiers répondants de la nature», résume Wendy Hall, cofondatrice de ce dispensaire faunique. Toute leur vie, Wendy et son mari, Steve Hall, ont fait de la réhabilitation faunique comme «passe-temps de fin de semaine».

Voilà maintenant une dizaine d'années que ce couple sauve des bêtes et transmet ses connaissances à temps plein, à l'ombre du mont Whiteface, non loin de Lake Placid. Elle affectionne particulièrement les oiseaux de proie, alors que lui passe le plus clair de son temps avec les loups.

Mission éducative

Ce sont d'ailleurs les loups qui accueillent les visiteurs au refuge. Véritables mascottes des lieux, Zeebie, Cree et Kiska livrent tout un spectacle, hurlant en choeur lorsqu'un cousin canin les nargue de l'autre côté de la clôture. Un peu plus loin, les coyotes se joignent au concert.

À la demande des visiteurs, de nouveaux résidants volent maintenant la vedette à la petite meute: Luvey et Ahote, deux ours noirs âgés de 17 mois et nés en captivité. Des animaux que les randonneurs sont susceptibles de croiser lors de leurs aventures dans les Adirondacks.

«[Les deux ours] ont été adoptés pour éduquer les gens quant aux comportements à adopter dans le pays de l'ours noir», explique Chris Mattern, responsable des ours au refuge.

Comment réagir si l'on rencontre l'un de ces toutous sur le sentier? Rester calme, ne pas regarder l'ours droit dans les yeux et lui parler doucement pour signifier notre présence, rappelle Chris Mattern, responsable des ours au refuge. Il se fait toutefois rassurant: «La plupart du temps, l'ours s'enfuira avant que vous n'ayez le temps de réagir.» Il rappelle que les campeurs ont l'obligation de ranger leur nourriture dans des contenants à l'épreuve des ours dans plusieurs secteurs des Adirondacks.