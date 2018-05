Le charme hors saison de Nantucket

Quand les touristes sont partis...En voyageant hors saison à Nantucket, non seulement vous éviterez la cohue et bénéficierez de tarifs avantageux (même si tout reste assez cher), mais en plus, au printemps ou à l'automne, quand la température est plus confortable et que les touristes sont moins nombreux, vous pourrez vraiment découvrir les charmes et l'histoire de cette île au passé glorieux.

La romancière Nancy Thayer vit à Nantucket depuis plus de 30 ans, «après y avoir rencontré l'homme de sa vie», et elle apprécie particulièrement le calme de son île quand les touristes sont repartis. «J'aime vraiment l'hiver ici. Les "summer people" viennent quand l'eau est chaude, les plages sont dorées et le temps est tranquille. Ceux qui vivent ici à longueur d'année apprécient plutôt les vents hurlants, les vagues déchaînées, les quelques semaines au cours desquelles le port est gelé et le brise-glace de la garde côtière doit ouvrir la route au traversier qui approvisionne l'île en nourriture et en pétrole.

«Pour moi, l'hiver est délicieux, le moment idéal pour écrire toute la journée, lire toute la soirée, savourer de longs repas aux chandelles avec des amis. Et ça ne nous empêche pas de faire de longues marches sur les plages, spécialement quand le vent est fort!»

Le poète Ralph Waldo Emerson n'a-t-il pas écrit: «L'air de Nantucket souffle dans votre visage et dans vos yeux comme s'il était heureux de vous voir»?

Difficile de résister à l'attrait d'un tel lieu, et plusieurs auteurs ont fait de l'île leur résidence, des biographes notamment qui y trouvent le calme et les traces d'histoire qui les aident dans leurs recherches. Nantucket et ses habitants sont ainsi une source d'inspiration inépuisable pour Elin Hilderbrand et Nathaniel Philbrick, qui vivent dans l'île. Et ils ne sont pas les premiers à succomber à ses charmes.

C'est à Nantucket qu'Herman Melville situe le point de départ de son chef-d'oeuvre Moby Dick. Et la petite île de la Nouvelle-Angleterre a aussi inspiré Edgar Allan Poe et Steven Axelrod, parmi tant d'autres.