Denver, ville branchée

Invitante foire alimentaire

«Les grands espaces partagés ont la cote à Denver», souligne Megan. En effet, la ville compte quatre espaces gourmets qui n'ont pas vraiment d'équivalent au Québec.

Le Denver Central Market, par exemple, est un espace de 12 000 pi2 qui abrite des restaurants, une boucherie, une boulangerie, une poissonnerie, un café...

On n'y vend pas de fruits et de légumes comme dans un marché fermier et les clients mangent principalement sur place.

The Source a été le premier espace du genre, suivi par Avanti. Plus récemment, le Stanley Market Place a ouvert à 30 minutes du centre-ville. C'est la foire alimentaire la plus récente et la plus grande.

http://denvercentralmarket.com (en anglais)