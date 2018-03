Appalachian Trail: 3500 km à pied

Un cruel manque de pluie assombrit les journées ensoleillées de l'automne. Les cours d'eau, d'où l'on puise et filtre notre or bleu, sont souvent à sec. Les feuilles flétrissent, rôtissent. Le sentier est poussière.

Serpents à sonnette dans le «tunnel vert»

Les montagnes s'affaissent avec les jours. Seuls mes genoux apprécient. L'ennui me gagne: on avale des kilomètres de terre, de roches et de racines dans le «tunnel vert», surnom de l'Appalachian Trail. Vermont, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie... Les points de vue sont plus rares, parfois seulement là où la forêt est rasée pour les pylônes électriques. Je désespère.

Je m'accroche à mon défi tant bien que mal. Je brise la monotonie en notant, chaque jour, un petit moment de joie.

Il y a ces ravissants tritons orange vif, cousins de salamandres, ces chevreuils et ces tortues qui figent à notre passage ou ces serpents à sonnette qui agitent leur cascabelle.

Il y a ces pins qui bruissent sous le vent, ces chênes qui nous bombardent de leurs glands et ces rhododendrons qui nous enveloppent dans le Sud.

Comme une bouffée d'oxygène, le sentier sort de la forêt pour traverser des prés où paissent des vaches, des champs de maïs ou de soya, des routes ou des villages qui servent à aller se ravitailler et à se... décrotter.

De riches échanges avec d'autres thru-hikers et la générosité des «Trail Angels», de purs inconnus qui offrent de la nourriture, de l'eau, un lift ou un toit, m'aident à tenir bon.

Un «test»

Le soir, on mange en vitesse afin de s'endormir tôt, souvent avec un concert apaisant de sauterelles. Chaque nuit, des douleurs liées à l'inconfort me réveillent. Mon lit me manque! Le matin, les premiers pas sont pénibles: on dirait que de la vitre éclate dans nos pieds surmenés.

La fatigue me gagne; on n'est qu'à la moitié de l'AT.

Un jour, alors que j'étais abattue par la chaleur et près de me noyer dans ma sueur, un thru-hiker qui terminait l'AT (il l'a parcourue de manière discontinue) me confie avoir réalisé ce défi pour «tester sa détermination». Son propos me fouette.

Un automne rôti

Un cruel manque de pluie assombrit les journées ensoleillées de l'automne. Les cours d'eau, d'où l'on puise et filtre notre or bleu, sont souvent à sec. Ça plombe notre moral, nous obligeant à transporter plus d'eau, à faire des détours pour en dénicher.

Toute la forêt est assoiffée. Les feuilles flétrissent, rôtissent. Le sentier est poussière. Le soir, on peine à rincer nos pieds noircis.

Le tunnel perd de son vert, pas juste à cause du manque d'eau. Ce sera mon automne le plus coloré à vie, à randonner vers le sud alors que les arbres se préparent pour l'hiver. À partir de la Virginie, les montagnes se redressent. Dans le parc de Shenandoah, un joyau de quelque 200 000 acres, je jubile comme une gamine devant les panoramas et l'explosion de couleurs.

La neige

Le 28 octobre. On se lève à 3 h 30 pour randonner 52 km afin de quitter le majestueux parc des Great Smoky Mountains, à cheval entre le Tennessee et la Caroline du Nord, et se rendre au prochain village. Une dépression s'amène avec des précipitations et des températures glaciales. On chemine sous la pluie ou le grésil incessants. Le vent mord. Trempées, on est transies dès qu'on ralentit. Dix-sept heures plus tard, le paradis: hôtel chauffé, douche brûlante, matelas douillet.

On est chanceuses: un ami thru-hiker m'écrira avoir d'abord avancé dans la pluie pour se retrouver coincé 42 heures dans un abri trois faces, avec des nuits à -10 °C jusqu'à la fin de la tempête de neige. Mouillé, son matériel a gelé.

Faim au ventre

«Boom!» Mon amie et moi venons à peine de nous coucher après une journée de 39 km, en Géorgie, lorsque ce bruit nous alerte. Nos deux sacs de nourriture, accrochés au bout d'une corde pendue à la branche d'un arbre pour les protéger des animaux, viennent de tomber et... il en manque un! La corde traîne par terre, intacte. On ne comprend rien. On la réinstalle plus loin du tronc.

Blottie dans mon sac de couchage, je scrute la noirceur. Trente minutes plus tard, une masse noire s'approche à pas feutrés.

Un ours! Il a réussi à ouvrir le petit mousqueton, qui retenait nos sacs à la corde, avec ses grosses pattes.

Bien qu'on l'apeure avec du bruit, cet habitué du coin revient sans cesse grimper dans l'arbre pour dérober le deuxième sac de nourriture. Ah, le maudit gourmand!

Ses va-et-vient et l'incertitude nous tiennent éveillées. À minuit, on plie finalement bagage en emportant le reste de nos calories comme un trésor. Le prochain village est - heureusement - à seulement 27 km de là. On y arrivera au matin, affamées.

Mont Springer

À quoi ressemblent les paysages en Géorgie? Aucune idée: 126 km de brouillard et de pluie! Mon amie suggère qu'on trouve un moyen pour se motiver dans les derniers milles. Je propose une chanson en précisant qu'on doit se rendre au chiffre «2190» (la distance de l'AT se calcule en milles). Je commence: «Un mille à pied, ça use, ça use, un mille à pied, ça use les souliers...» Elle chante quelques couplets puis me supplie d'arrêter. Au chiffre 44, elle s'enfuit à la course et je la pourchasse en chantant.

Puis, enfin, ça y est. Nous voilà au mont Springer. C'est terminé. Cent quarante et un jours. Quel périple, quelle longue marche, quelle folie!

Émue. Muette. Les yeux embués. Je suis si fière, si... nostalgique, aussi: la nature, la forêt, les montagnes, au quotidien, me manquent déjà. Mais d'ici au prochain défi... vivement mon lit!