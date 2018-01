Les autres plages d'Hawaii

Malaekahana Beach (O'ahu): Pour camper sur le sable

Dormir bercé par les rouleaux du Pacifique, puis se jeter dans ses eaux turquoise sitôt réveillé, c'est le luxe abordable qu'offre le camping.

Si de nombreux terrains publics n'ont pas la meilleure réputation, le Malaekahana Beach Campground, l'un des rares campings privés d'Hawaii, offre de beaux sites calmes et ombragés.

On y plante sa tente ou on y loue une maisonnette rustique.

Et la plage? Longue, sauvage et peu fréquentée, elle se prête bien au boogie board et au surf (cours offerts au camping), mais la baignade est aussi possible, si l'on prend garde aux courants.

www.malaekahana.net