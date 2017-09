Et pourquoi pas Legoland?

Manger et dormir

Pas moins de 15 restaurants - mais aucune chaîne - pourront vous sustenter à Legoland. Évidemment, l'offre de pizzas, burgers et hot-dogs est grande, mais ne s'y limite pas. Des options plus santé (soupes et salade) ainsi que plus originales, comme des sandwichs vietnamiens et des nouilles teriyaki, sont aussi offertes.

Il est possible de séjourner sur les lieux dans le très coloré Legoland Resort Hotel. Chaque chambre est décorée selon un thème de la série Lego: Ninjago, Friends, Pirate... Une belle surprise se cache à l'intérieur du coffre-fort près de la porte. Il ne reste qu'à trouver la combinaison pour l'ouvrir. Pour ceux qui veulent vivre à l'époque médiévale, le Castel Hotel ouvrira en mai 2018. L'expérience sous-marine Deep Sea Adventure débutera également l'an prochain.

Bon à savoir

À titre de comparaison, le prix d'un billet d'entrée pour Legoland est légèrement moins élevé que celui pour Disneyland. Une journée suffit amplement pour faire un tour complet du parc de Carlsbad.

Les frais de ce voyage ont été payés par Warner Bros.