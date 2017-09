Best Western Plus: bon rapport qualité-prix à Waterbury

(WATERBURY, Vermont) Comme beaucoup de Montréalais qui aiment quitter la ville pour faire un petit séjour à Burlington, nous avons constaté à quel point louer une chambre est devenu cher dans la plus grande ville du Vermont, située sur les rives du lac Champlain. Surtout lors des longs week-ends.

Il faut savoir que l'hôtel est géré de façon indépendante même s'il est affilié à l'enseigne Best Western. Le décor familial et après-ski est loin des tendances du design scandinave. Mais en tant que couple avec un jeune bébé, nous avons été ravis par la belle piscine vitrée, la salle de conditionnement physique, le restaurant, les salles de séjour et la terrasse extérieure. Et que dire de la vue surplombant les montagnes Vertes en haut de la bute où est situé l'établissement.

C'est en considérant tous ces facteurs que nous avons loué une chambre à l'hôtel Best Western Plus de Waterbury pour la modique somme de 125 $US, par l'entremise du site de réservation Booking.com.

Beaucoup de gastronomes montréalais qui se rendent à Burlington pour manger au Hen of the Wood seront en outre peut-être surpris d'apprendre qu'il s'agit de la deuxième enseigne de la table vermontoise, qui s'est d'abord taillé une solide réputation à Waterbury.

Or, les charmes du Vermont sont loin de se résumer à Burlington. C'est un fait très connu des amateurs de plein air, mais aussi des amateurs de bières. Ces derniers connaissent bien le village de Waterbury et son restaurant Prohibition Pig, notamment. On y sert les meilleures bières de microbrasseries du Vermont, dont les mythiques brassins de Hill Farmstead ou la tout aussi célèbre Heady Topper, brassée non loin de là, à Stowe.

Une autre option hôtelière plus près du centre du village aurait été l'Old Stagecoach Inn, mais aucune chambre n'était disponible. Or, au bout du compte, avec un enfant, nous avons beaucoup aimé le Best Western, surtout pour sa magnifique piscine intérieure avec vue sur les environs.

Dans une salle baptisée The Green Mountain Room, il y avait aussi des jeux de société et une télé. Sinon, les adolescents séjournant à l'hôtel doivent sans doute apprécier la salle de jeux vidéo avec une foule de machines à boules, ou encore la table de ping-pong, tandis que les jeunes enfants s'amusent dans l'aire de jeux extérieure. Pendant ce temps, leurs parents peuvent se balader sur le terrain de l'hôtel, qui fait 14 acres et où l'on trouve un joli pont couvert.

Le Best Western Plus de Waterbury tient aussi un restaurant, le Blush Hill Bistro. On y offre des déjeuners, ainsi que des soupers (burgers, fish & chips, salades gourmandes). On y trouve aussi la fameuse bière Heady Topper.

Autre attrait de l'hôtel à souligner: sa localisation tout près de la maison mère de la célèbre crémerie Ben & Jerry's, qui offre des visites guidées de son usine, ainsi que de la cidrerie Cold Hollow, reconnue pour ses délicieux produits de l'érable, et du comptoir de fromage vermontois Cabot.

Plus loin sur la route, à cinq minutes de voiture, on se retrouve au coeur du village de Stowe, où il y a un centre de ski et de charmants commerces. C'est là qu'a élu domicile la célèbre famille von Trapp du film La mélodie du bonheur après avoir fui l'Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale.