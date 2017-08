Golf et détente à Woodstock

D'abord pittoresque, le parcours est devenu un bon test de golf en 1963 après l'intervention de Robert Trent Jones. Limité par l'espace - le parcours ne fait que 6052 verges -, l'architecte s'est servi de la rivière et des pentes du terrain pour multiplier les pièges. Il a aussi réduit la taille de certains verts et créé des illusions d'optique afin d'obliger les golfeurs à bien réfléchir avant de frapper leur prochain coup.

Keegan Bradley, vainqueur du Championnat de la PGA en 2011, est né à Woodstock et il a appris à jouer sur le parcours du Country Club. Pas étonnant qu'il soit réputé pour être l'un des joueurs les plus cérébraux sur le circuit professionnel!

La ville

Le Woodstock Inn est pratiquement au centre de la ville, et les touristes sont nombreux à photographier sa façade au bout d'une allée ombragée. Les chanceux qui logent à l'auberge n'ont que quelques pas à faire pour visiter les bâtiments, ponts couverts, boutiques et restaurants du coeur historique de Woodstock.

À quelques minutes, on retrouve le Billings Farm and Museum, un ensemble de bâtiments et de terrains qui préserve ce qui a été une ferme modèle où ont été créées et expérimentées plusieurs méthodes et techniques modernes d'agriculture et d'élevage. Les amateurs de plein air ne manqueront pas de visiter aussi le Marsh-Billings-Rockefeller National Historic Park.