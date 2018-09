Cowboys, dinosaures et voie lactée en Saskatchewan

Plate, la Saskatchewan? Géographiquement, peut-être, mais entre les fossiles de tricératops, les troupeaux de bisons sauvages et les splendeurs naturelles à perte de vue, le parc national des Prairies pourrait vous faire voir cette province centrale du pays comme vous ne l'imaginez pas. Niché non loin de la frontière du Montana, c'est encore un secret bien gardé, avec moins de 12 000 visiteurs par année. Voici cinq excellentes raisons de le découvrir.

Découvrir des fossiles de dinosaures

Direction le bloc Est, afin de percer les secrets des dinosaures. L'endroit s'enorgueillit d'ailleurs de ce qu'il abritait le premier fossile de dinosaure débusqué en terre canadienne, en 1874, en plus de figurer parmi les lieux naturels les plus riches en fossiles de dinosaures au pays.

Un crâne de diplodocus, une dent de tyrannosaure, une vertèbre de tricératops... Chaque trésor fossilisé témoigne du monde fascinant qui grouillait sous nos pieds, il y a des millions d'années.

On garde les yeux bien ouverts! Après un tour de chariot, on explore les plaines onduleuses en écoutant les explications fascinantes d'un spécialiste en paléontologie.

Sur inscription, on peut même accompagner une équipe de l'Université McGill pendant son expédition et jouer un rôle encore plus actif dans les fouilles. Le Parc jurassique, c'est ici.