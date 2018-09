Glamping dans le comté de Prince Edward

Les champs verdoyants du comté de Prince Edward se succèdent sur la route 27 qui mène au parc provincial de North Beach, du côté ouest de la péninsule. Une jolie grange rouge se détache du paysage. Le camping Fronterra se trouve devant, bien qu'aucune signalisation n'indique son entrée.

«J'ai dû enlever la pancarte, explique la copropriétaire Inge Alberts. Il y avait trop de curieux qui débarquaient à l'improviste.»

Sous le chaud soleil d'un après-midi d'août, la petite Lore collée à la hanche, la femme à la chevelure blonde nous dirige vers le stationnement. À cet endroit, une employée en voiturette de golf prend le relais: elle récupère nos bagages et nous guide vers notre tente dans la forêt.

Après cinq minutes de marche dans le bois, nous arrivons à «La Bohème». De l'extérieur, chaque tente semble identique. Elles sont faites d'une structure de bois, recouverte d'une toile blanche et d'une moustiquaire. À l'intérieur, la décoration est aussi soignée et élégante qu'à l'hôtel: un très grand lit (grandeur «King»), une literie et des serviettes de qualité, le tout dans un espace spacieux, et ce, même lorsqu'on y ajoute deux lits d'appoint pour les enfants.

«On s'est inspiré de l'histoire du comté, raconte Jens Burgen, conjoint d'Inge. La décoration de chaque tente évoque une époque de sa colonisation.»

À l'extérieur, un vaisselier antique accueille un service en porcelaine, quelques outils de cuisine et une glacière, dissimulée derrière une porte, pour garder la nourriture au frais. Au centre, une table de bois est placée à quelques pas de deux réchauds au propane et du feu de camp. Il n'y a pas d'électricité sur le site, mais il y a de l'eau courante. Un lavabo est d'ailleurs aménagé dans le muret centenaire qui longe le camping.

Chaque emplacement possède sa propre douche (avec de l'eau bien chaude!) et une toilette écologique. Seuls les moustiques nous rappellent qu'on se trouve en plein air.

Un concept mixte

Née dans la région de Montréal, Inge Alberts rêvait de créer une entreprise en harmonie avec la nature depuis une quinzaine d'années. Son but: «Reconnecter les gens à la nature et à ses beautés.»

«Nous offrons du confort et du luxe en nature, explique la copropriétaire, tout en offrant une expérience authentique de camping pour permettre aux gens de décrocher et de prendre leurs distances des technologies (pas d'électricité, pas d'internet). Ça fait un bien fou!»

Pour ce faire, ils ont construit Fronterra sur une terre de 23 hectares, située aux abords de la baie North et séparée du lac Ontario par une petite bande de sable. Les campeurs peuvent y louer des canots et admirer les couchers de soleil au bout du long quai qui traverse une véritable forêt de quenouilles.

Le projet familial garde une touche québécoise. Jens Burgen s'inspirera bientôt des bières du Québec pour créer celle de Fronterra.

«Le Québec fait les meilleures bières d'Amérique, soutient-il. Je veux créer ici une bière tout aussi originale, mais avec une recette de mes ancêtres qui étaient brasseurs en Allemagne.»

L'orge fraîchement récoltée attend d'ailleurs dans l'ancienne écurie. Le bâtiment sera bientôt rénové et aménagé pour brasser la bière. Entre-temps, le couple y élève des poules pour le plus grand plaisir des enfants qui vont y cueillir leurs oeufs.

Prix: 255 $/nuit, réservation 2 nuits minimum

Ouvert jusqu'au 31 octobre

https://www.fronterra.ca