Toronto craque pour les microbrasseries

Godspeed Brewery

Vous aimez le Japon? Godspeed Brewery, la microbrasserie de Luc Lafontaine, ex-brasseur chez Dieu du ciel!, vous charmera.

Située dans le quartier Little India depuis juillet 2017, Godspeed offre une ambiance zen, de délicieux petits plats japonais et des bières d'une simplicité désarmante.

Dans de petits verres, on y boit une saison au yuzu ou une dortmunder (lager allemande).

On accompagne le tout de karaage de poulet, de tataki de boeuf ou d'un plat de boeuf braisé et miso. Et on repart, bien sûr, avec quelques canettes vendues à la boutique à l'entrée.

242, Coxwell Avenue

godspeedbrewery.com