Banff: un parc à l'origine de tous les parcs

Au site national historique Cave and Basin, les visiteurs ne peuvent plus se baigner, ni même toucher aux eaux où vivent de petits escargots, les physes des fontaines de Banff, menacés d'extinction. Mais ils peuvent admirer l'odorante grotte (pouah!) et le bassin où tout a commencé. Puis, en apprendre un lot sur le passé, parfois glorieux et parfois sombre, des parcs nationaux.

Des panneaux, concentrés dans un petit bâtiment situé en retrait, racontent ainsi l'histoire des camps d'internement installés dans le parc national Banff pendant la Première Guerre mondiale. Détenus dans des conditions souvent inhumaines par l'armée, les Canadiens d'origine allemande, autrichienne, hongroise, turque ou bulgare ont notamment construit sous la contrainte la première route qui a mené à Lake Louise.

Dans le bâtiment principal, l'exposition s'attarde à l'évolution des parcs, qui ont beaucoup changé au fil du temps, avec la multiplication des automobiles, l'éveil des consciences écologistes... et l'afflux toujours croissant de visiteurs, qui exercent une pression parfois problématique sur la nature protégée.