Visite au pays des otaku

Akihabara, le quartier électrique

En arrivant dans le quartier Akihabara de Tokyo, exposés aux nombreuses affiches lumineuses, au bruit ambiant et à l'omniprésence de jeunes filles déguisées pour vanter les services de «maid cafés», les visiteurs sont littéralement happés par la «ville électrique». Ici, on peut trouver tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique et à l'univers du manga. La rue est flamboyante, mais il faut oser entrer à l'intérieur des commerces pour découvrir l'endroit. Incontournable du quartier, le Club Sega est une grande salle de jeux électroniques sur quatre étages, qui abrite aussi des maid cafés (sortez votre portefeuille) et le Super Potato, un magasin de jeux vidéo rétro très connu des touristes. En explorant les plus petites rues, on découvre d'innombrables magasins. Les prix ne sont pas toujours avantageux, mais l'ambiance vaut le détour.

Le Robot restaurant

Certains l'aiment et d'autres le détestent. Chose certaine, le Robot restaurant est unique en son genre. On y va d'abord pour le spectacle (et on mange ailleurs avant de s'y rendre). Au programme, costumes déments, musiques assourdissantes, démesure dans les jeux de lumière, danses parfaitement exécutées, combats avec des monstres. Quant aux robots, rien de surprenant, ils ne sortent pas d'une école d'ingénieurs, mais sont tout de même divertissants. En somme, un univers fou, surréaliste et sans limites qui représente parfaitement bien un pan de la culture japonaise. Attention, il ne faut pas craindre les endroits restreints et s'armer de patience, car les entractes sont longs et on tente par tous les moyens de vous vendre babioles et boissons.