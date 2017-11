Un automne à Séoul

La nature d'une mégapole

La randonnée pédestre est l'un des sports les plus pratiqués en Corée. Et nul besoin d'aller bien loin du centre-ville de Séoul pour découvrir des sentiers magnifiques.

9 h. Même s'il affiche encore une mine un peu endormie - on veille tard, ici -, le quartier Itaewon, en plein coeur de Séoul, s'éveille doucement. Les hommes défilent en complet-cravate (noire, comme le pantalon cigarette) et les femmes, en délicats escarpins; ils sont tous pressés, un café à la main, comme on le voit à New York ou à Paris puisque, justement, on peut aussi acheter ici des croissants de Gontran Cherrier, boulanger-vedette français, ou un grand latte à la citrouille, dans un Starbucks qui se veut bien chic. Bref, on détonne à l'arrêt de bus avec nos bottes de marche et notre sac à dos.

À bord du 110B, quelques étudiants révisent des notes de cours, pendant que la plupart des passagers ont les yeux rivés sur leur téléphone cellulaire format géant. Le chauffeur récupère les 1500 wons (1,70 $CAN environ) qu'on lui tend en petite monnaie. Puis il repart et on roule longtemps, longtemps, plus d'une heure sans jamais apercevoir le début de la fin de la capitale coréenne, plus peuplée encore que New York ou Tokyo avec ses 9,9 millions d'habitants. Le trajet n'est pourtant pas si long, quand on considère qu'on arrivera, à terme, à l'entrée de l'un des plus beaux parcs nationaux de tout le pays, couvrant une superficie de quelque 80 km2, soit 35 fois plus grand que celui du mont Royal à Montréal, et trois fois plus vaste que le parc régional d'Oka.

Ce faisant, au fil des arrêts, on verra petit à petit grimper quelques randonneurs, des hommes dans la trentaine, mais surtout des couples de ceux qu'on appelle «personnes âgées», mais qui paraissent plus vigoureux que bien des adolescents. Ils sont habillés un peu comme des enfants, des couleurs vives de la tête au pied, vêtements de montagne destinés à affronter des conditions bien plus extrêmes que ce matin d'automne n'en prévoit. «On aime bien s'habiller comme si on allait affronter l'Everest, même pour une petite balade, cela paraît mieux», blague Mi Jing Yang, une jeune guide touristique de Séoul.