Le monde à vélo: trois moines et un dictateur

Après une cinquantaine d'années de règne militaire, la Birmanie transite lentement depuis 2011 vers un régime plus ouvert. Bien que plusieurs territoires soient encore complètement inaccessibles aux étrangers, le tourisme est aujourd'hui en belle progression.

Et avec raison. La Birmanie est magnifique et ses habitants arborent en permanence de grands sourires. Mais malheureusement pour le globe-cycliste, il est encore interdit aux étrangers de dormir chez l'habitant ou de camper sur tout le territoire.

La seule option légalement disponible étant de payer pour des hôtels accrédités - plus chers, souvent miteux, et très éloignés les uns des autres.

C'est ainsi que Fred, mon ami allemand récemment retrouvé sur la route, et moi, nous retrouvons à demander l'hospitalité à trois moines bouddhistes.

Le cadet doit avoir la jeune trentaine. L'air sérieux et attentif, il est tout en nerfs comme un fermier. À ses côtés, l'aîné est court et courbé sur sa canne. Comme s'il avait compris que la vie n'était pas si sérieuse, il sourit constamment, dévoilant ses quelques dents restantes et ajoutant quelques rides à son visage déjà vénérable. Et comme un point médian sur la ligne de leurs vies, le responsable du monastère se situe entre les deux autres en termes d'âge, de personnalité et de physique.