Buenos Aires en sept temps

Lundi: Déterrer les racines noires

«On parle du tango de Gardel, mais pas que les musiciens étaient noirs», lance le militant Angel Acosta Martinez. On est dans le quartier Monserrat, à l'église à la vierge noire. À l'époque coloniale, ses rues (situées près du port), tout comme celles de San Telmo, étaient le point d'arrivée de nombreux esclaves enlevés en Afrique. Au cours du dernier siècle, la capitale semble avoir oublié le passé noir qui l'a façonnée. Ce soir, on découvre le Candombe, style musical hérité des Africains, apparu autour du Rio de la Plata. «Je suis musique!», lance Diego Bonga Martinez, artiste de descendance africaine et l'un des fondateurs du Mouvement afroculturel de Buenos Aires.

Mardi: Mélange des genres à San Telmo

Embourgeoisement et tourisme n'ont pas (totalement) tué l'esprit bohème du quartier historique de San Telmo. Plusieurs bars, cafés et parillas (restaurants de grillades), parmi les plus anciens de la ville, restent authentiques. On emprunte ses étroites rues en pierres en direction du marché couvert (évitez la foule du dimanche). Sous son immense structure de fer et de verre (1897), on boit un cortado (expresso coupé avec du lait). Derrière nous, les saucisses du boucher pendouillent, alors qu'en face, les friperies se succèdent. Les arômes des nouveaux comptoirs alimentaires (tapas espagnoles, raviolis, raclette, etc.) se mélangent et viennent compléter l'hétéroclite tableau. «Imperdable!»

Tous les jours: La fièvre du fútbol

À La Boca, on visite le centre culturel Usina del arte. Ici, le quartier vit au rythme des parties de soccer de l'équipe locale, l'une des plus populaires du pays, le Club Atletico Boca Juniors. Devant le mythique stade surnommé la Bombonera (boîte à chocolat), les partisans se photographient. On mange un typique «choripán» (sandwich de chorizo) à la Glorieta de Quique, resto familial aux couleurs de l'équipe. Dans une rue moins agitée, on s'installe au comptoir de la pizzeria Los Campeones qui diffuse les parties. Ce soir, Boca Juniors affronte River Plate, un «superclásico». L'ambiance est intense, plus encore, dirait-on, que pour la finale de la Coupe Stanley!