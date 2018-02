Rhum et café dans les jardins créoles en Guadeloupe

Distillerie Longueteau

Le rhum agricole est aux Antilles ce que le vin est à la France. On trouve ainsi neuf distilleries «fumantes» dans l'archipel guadeloupéen. La plus ancienne est celle établie en 1895 par Henri Longueteau à Capesterre-Belle-Eau. C'est aussi la seule qui est complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle s'approvisionne entièrement dans les champs du domaine.

Si la méthode de production est plutôt traditionnelle, la variété de produits affiche un réel dynamisme. «Il y a encore beaucoup à faire dans le milieu du rhum», affirme le représentant Yvon Ticout, qui fait découvrir aux visiteurs les plus beaux produits de la maison.

Le visiteur pourra notamment déguster Le Longueteau 62, étonnamment doux et parfumé malgré son taux d'alcool impressionnant - il s'agissait du rhum le plus puissant de Guadeloupe jusqu'à ce que la distillerie lance le Genesis en mai dernier, un «brut de colonne» tirant à 73,51 % et produit à seulement 5000 exemplaires. Goûter au rhum vieux Grande Réserve 2004 est aussi un incontournable: produit d'une seule récolte, d'un seul type de canne, c'est un produit millésimé vieilli plus de 10 ans en fûts de cognac.

Les cuvées parcellaires sont aussi une façon pour Longueteau de se distinguer; elles proviennent de cannes récoltées dans un seul et même secteur du domaine cultivable de 70 hectares.

«Comme le vin, la canne qui pousse en différents endroits peut développer des goûts distincts en fonction du terroir, des conditions d'ensoleillement, de l'humidité et de l'influence des embruns marins», indique Yvon Ticout, représentant de la distillerie Longueteau.

Il est aussi possible de visiter les lieux, avant la dégustation. Le responsable de la maintenance générale, Loïc Lemoine, nous a ainsi expliqué en détail les étapes de production du rhum agricole - produit à partir de jus de canne pur, contrairement au rhum traditionnel, qui est distillé à partir de la mélasse extraite de la production de sucre. Cependant, l'accueil et l'encadrement des touristes mériteraient davantage d'attention pour être à la hauteur de la qualité des produits.