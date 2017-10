Semaine de relâche: tout-inclus pour la famille

Club Med Ixtapa, Mexique

Dans ce village de la côte du Pacifique au Mexique, tout a été pensé pour les familles. Ici, nul besoin d'alourdir ses bagages avec une poussette, puisqu'on peut vous en fournir une. Les parents de poupons trouveront également dans leur chambre ce qu'on appelle le «Baby Welcome»: lit pour bébé, baignoire, chauffe-biberon... Les plus grands y trouvent également leur compte. Pendant que les parents disputent une partie de tennis, les enfants de 4 ans et plus peuvent aller s'amuser au mini-club. Sans frais. Le plaisir se poursuit jusque dans l'assiette. Au buffet, il y en a pour tous les goûts. On a aussi pensé à aménager un coin pour les enfants avec petits yogourts, lait maternisé, purée et céréales pour bébé.

Forfait pour une semaine du 3 au 10 mars 2018: 9895,78 $ (deux adultes, deux enfants)

The Reserve Paradisius Palma Real, République dominicaine

Service royal garanti. Alors que les adultes apprécieront le décor, la débarbouillette chaude et le cocktail en guise de bienvenue, la marmaille se réjouira à l'idée de pouvoir sauter dans une piscine qui a été aménagée pour eux avec des glissoires en forme d'animaux. Les tout-petits peuvent quant à eux barboter dans la pataugeoire. Une salle de jeux et des trampolines sauront également faire le bonheur des enfants actifs. Pour se sustenter, on a pensé à aménager un comptoir où les jeunes peuvent se servir eux-mêmes des aliments attrayants... et nutritifs.

Forfait pour une semaine du 3 au 10 mars 2018: 10 646,64 $ (deux adultes, deux enfants)