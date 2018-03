Madagascar, terre de diversité

Il n'est pas rare de croiser un marché hebdomadaire lorsque l'on traverse des villages. Bondée de monde, la rue devient donc difficile à parcourir et on ne sait plus où regarder. Une chance que la norme ici est d'avoir un chauffeur-guide. Ainsi, on peut observer le chaos quotidien des Malgaches sans avoir peur de causer un accident. C'est aussi le temps de sortir et de faire aller vos talents de négociateur.

Parfois, on se demande ce qui est le plus efficace entre une charrette tirée par des zébus et un 4x4. Peu importe, même si une panne survient, il est toujours fascinant de regarder la vie autour de soi. Que ce soit les marchands de légumes, les enfants jouant dans la rue ou bien les différentes échoppes faites de bois ou de tôle.

En route, on s'aperçoit rapidement que chaque région a sa spécialité. C'est une surprise chaque fois. Dans ce coin de pays, c'est l'or qui est omniprésent. Les travailleurs viennent de loin pour espérer trouver ce précieux métal et ainsi pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils doivent collecter des fragments de sol, les concasser en poudre et ensuite les tamiser pour trouver moins d'un gramme d'or par jour.