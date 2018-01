Partir à l'aventure: du surf et des projets de maison

Sur une plage du Costa Rica, Hugo Lavictoire et ses deux enfants, Simon et Ève, attendent la prochaine vague. «Pour chacun des membres de la famille, ce voyage est inoubliable grâce à la pratique du surf», se souvient Kristine Choinière.

Selon vous, est-ce que l'idée de partir à l'aventure est suffisamment valorisée, encouragée dans notre société?

Avec la venue des médias sociaux, on sent de plus en plus cette volonté de voyager. Surtout avec Instagram et les différentes émissions ou blogues comme Ouisurf ou le Livemore Magazine, ou encore Ti-Mousse dans la brousse qui donne des trucs sur le plein air en famille.

Je ne pense pas que le voyage soit un luxe. Dans notre cas, comme nous partons avec les enfants pendant l'hiver, il faut compter sur l'appui des professeurs et apporter quelques manuels scolaires. Dans la réalité des familles, ce n'est pas une chose simple à planifier lorsqu'on s'en va pour un ou deux mois. Il faut faire des sacrifices, mais c'est tellement bénéfique pour nos enfants qui apprendront différentes langues avec les années, qui goûtent à de nouvelles saveurs et apprennent eux aussi à sortir de leur zone de confort. Il m'arrive de rêver que les écoles répartissent quelques semaines de vacances en plein hiver en ajoutant quelques semaines supplémentaires aux vacances de Noël.

Qu'est-ce qui fait, selon vous, que des voyages marquent plus que d'autres?

Un voyage est inspirant dès que l'on est ailleurs et que l'on est en attitude d'ouverture: prêt à apprendre une nouvelle langue, à faire de nouvelles rencontres, à manger de nouvelles choses et à repousser nos limites.

Quels sont vos prochains plans de voyage?

Pas question de voyager toujours au même endroit. L'Équateur et les îles Galápagos, le Portugal et le Sri Lanka sont les prochains sur la liste. Notre but, à Hugo et moi, c'est de réussir chaque année à faire un voyage seul, sans l'autre, un voyage en couple et un long voyage en famille. Pour ma part, je serai guide pour KSF en partenariat avec Juna Yoga pour un camp de surf à Tofino en juin 2018. Puis, il y aura tout le projet de maison à concrétiser au Costa Rica. Le voyage devient littéralement un mode de vie pour nous.