Écovolontariat: voir le monde de ferme en ferme

Marier tourisme et bénévolat

Être logé et nourri en échange de quelques heures de travail par jour à la ferme, c'est un moyen économique de découvrir de lointaines contrées. Ou de faire de belles rencontres à quelques dizaines de kilomètres de chez soi. Récit.

«Au départ, je partais pour 10 jours. J'y suis restée deux mois», témoigne Sarah Seené, les yeux pétillants, au sujet de sa récente expérience de «wwoofing» dans les Cantons-de-l'Est.

Échanger son aide contre un toit et de la nourriture, voici ce que propose Wwoof, une plateforme qui met en relation des bénévoles et des fermes biologiques. La plateforme est née dans les années 70 au Royaume-Uni et c'est près d'une quinzaine d'années plus tard qu'elle a fait ses premiers pas au Canada.

Sarah Seené, artiste photographe, était à la recherche de nouveaux défis à la suite d'une déception professionnelle. «J'ai décidé de faire quelque chose de positif plutôt que de rester dans la colère», lance-t-elle. Originaire de Poitiers, en France, la jeune «wwoofeuse» a déménagé au Québec il y a un an et demi pour retrouver son bien-aimé québécois.

Après quelques recherches sur une plateforme web de volontariat sur les fermes, l'artiste est tombée sur la page de l'asinerie Les ânes en culotte, située à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, dans les Cantons-de-l'Est. «Un coup de coeur immédiat», raconte-t-elle.

«J'ai tout de suite été attirée par le fait qu'elles forment un couple de deux femmes avec deux enfants, aussi des filles. L'aspect Girl Power en agriculture m'a conquise», raconte la photographe, qui s'est aussi reconnue dans la binationalité du couple d'accueil, française et canadienne.

Les copropriétaires de l'asinerie Cécile Lacroze et Marie-Noëlle Brien, qui venaient tout juste d'avoir un désistement ont accueilli Sarah Seené dès le lendemain de sa demande, pour qu'elle y vive sa première expérience de volontariat sur une ferme.