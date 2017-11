Croisières: découvrir le monde par ses fleuves

Monter à bord d'une croisière fluviale, c'est découvrir le monde autrement. C'est avoir un accès privilégié aux innombrables villes et villages qui se sont construits en bordure des grands fleuves à travers les siècles et bénéficier d'un point de vue unique sur la cour arrière des habitants, des vignes et des châteaux.

Le long du Danube

La plus connue des croisières fluviales est sans contredit celle du Danube, entre Budapest et Vienne. «C'est une façon de bien s'imprégner des pays et des villes majestueuses où l'on arrête, explique Geneviève Tremblay, vice-présidente chez Club Voyage Agathe-Leclerc à Orford. On voyage un peu à l'ancienne, sur le fleuve, et on découvre des paysages de toute beauté entre les villes.»

Fait à noter : après avoir accosté dans plusieurs pays de l'ancien bloc de l'Est, le long du Danube, de nombreux vacanciers poursuivent leur voyage en autocar vers la République tchèque. Ce concept de voyages terre et mer est souvent mis de l'avant par Marc Leclerc, propriétaire de l'agence Croisières Amarc. «Si tu fais uniquement la croisière sur le Danube, tu ne peux pas aller voir Prague, qui est pourtant à côté. Ça peut être très intéressant de commencer par trois jours à Prague, de faire la croisière fluviale et de conclure avec trois jours à Budapest, en Hongrie.»

Parmi les autres incontournables européens, on retrouve les croisières fluviales du Douro au Portugal, du Dover en Angleterre, du Rhône et de la Garonne en France, et celle sur le Rhin. Cette dernière offre un point de vue fascinant sur une suite de châteaux, de vallées agricoles et de vignes, entre la Suisse et les Pays-Bas. «Les villes qu'on visite sont magnifiques, mais il faut préciser que certains coins vers le nord sont un peu plus industriels», note Mme Tremblay.