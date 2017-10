Semaine de relâche: pour une escapade urbaine

Classique parmi les classiques, New York ne se démode jamais. De plus, la relâche est une bonne période pour visiter la Grosse Pomme: l'hiver s'en va tranquillement, mais les grosses chaleurs d'été sont encore loin.

New York

Classique parmi les classiques, New York ne se démode jamais. De plus, il s'agit d'une bonne période pour visiter la Grosse Pomme: l'hiver s'en va tranquillement, mais les grosses chaleurs d'été sont encore loin. Autre avantage, on peut facilement s'y rendre en voiture à partir du Québec!

Quelques idées d'activités: le zoo du Bronx, le musée Guggenheim, le Brooklyn Bridge à pied (vers Manhattan), aller voir une comédie musicale à Broadway

Chicago

Mars représente l'entre-saisons pour visiter Chicago, entre les hivers glacials et les étés très chauds. Un peu plus loin que New York, mais on peut quand même choisir d'y aller en auto. Entre les gratte-ciel chargés d'histoire et les rives du lac Michigan, toute la famille y trouvera son compte.

Quelques idées d'activités: le Millennium Park et son haricot, le Chicago Children's Museum, le Lincoln Park Zoo, le métro aérien (Union Loop)

Lisbonne

La relâche est un excellent moment pour visiter la capitale du Portugal, puisqu'il y fait beau mais pas trop chaud, que les arbres sont en fleurs et que la saison touristique ne bat pas son plein. La ville est facile à découvrir en compagnie d'enfants. À noter qu'Air Transat offre certains vols directs pour Lisbonne à partir de Montréal à cette période de l'année.

Quelques idées d'activités: l'Oceanarium dans le parc des Nations, le Musée des marionnettes, le tramway 28 et les funiculaires, sans oublier les pasteis de nata!