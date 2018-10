Bons plans à Manchester

Pour bouquiner: Bibliothèque John Rylands

Construite à la fin du XIXe siècle, la bibliothèque John Rylands est un bel exemple de l'harmonie qui existe à Manchester entre ouvrages historiques et édifices contemporains.

Le bâtiment néogothique, qui se prend pour une cathédrale, côtoie sans gêne les arêtes tendues de l'architecture au coeur de la revitalisation du secteur Spinningfields.

On y trouve pas moins de 1,4 million de manuscrits, cartes et objets anciens, notamment une collection de tablettes d'argile de Mésopotamie antique ainsi qu'un fragment de parchemin qui est reconnu comme le plus ancien témoin connu de l'Évangile de Jean et du Nouveau Testament.

150 Deansgate

www.library.manchester.ac.uk/rylands/ (en anglais)