Bons plans à Copenhague

De 1690 à 1993, Holmen a été occupé par la plus importante base de la marine danoise.

Balade dans un nouveau quartier: Holmen

Au nord-est du quartier de Christianshavn, Holmen est constitué de cinq îles artificielles.

De 1690 à 1993, Holmen a été occupé par la plus importante base de la marine danoise.

Cette ancienne zone militaire et industrielle a ensuite été récupérée par la municipalité pour être réaménagée en aire résidentielle et culturelle.

On y retrouve dorénavant une école d'architecture et de cinéma, un théâtre, des logements de luxe, un imposant opéra et une église.