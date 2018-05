Bons plans à Tunis

Pour manger dans de succulents bouis-bouis: Le Saf-Saf, à La Marsa

La Marsa est une station balnéaire du nord-est de Tunis très chic et très appréciée pour sa promenade en bord de mer, mais aussi pour son Saf-Saf, un café bordant une grande place où l'on trouve badauds et joueurs d'échecs.

Profitez-en pour déguster un «fricassé» dans l'une des roulottes juste à côté de la place principale.

Le fricassé, un petit pain frit farci de thon, d'olives noires, d'oeufs durs et d'harissa, tout comme le brick et le bambalouni - un délicieux feuilleté tunisien et un immense beignet très sucré - fait partie des mets qu'il faut absolument goûter à Tunis (en plus des olives et des dattes deglet nour).

https://www.facebook.com/le.safsaf/