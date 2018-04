Bons plans à Chicago en famille

Pour déguster un bol de pâtes réconfortant: The Pasta Bowl

Nous avions découvert l'endroit un peu par hasard lors d'une visite il y a 10 ans et rêvions d'y retourner.

Une décennie plus tard, le modeste restaurant de pâtes de la rue Clark, situé près de Lincoln Park, a fait des petits (une deuxième succursale dans Wicker Park et bientôt une troisième dans Lincoln Square).

Les enfants sont reçus comme des rois avec des crayons à colorier, et on leur offre un choix de pâtes et une boisson pour moins de 6 $US.

Les parents se pâmeront devant l'assiette de gnocchis Aurora dont le goût n'a pas changé d'un iota. Les portions sont plus que généreuses, le rapport qualité-prix est indéniable et l'accueil demeure si sympathique qu'on s'y sent presque comme un habitué.

Un gros coup de coeur.

2434 North Clark Street, Chicago

1852 West North Avenue, Chicago

4343 North Lincoln Avenue, Chicago (ouverture sous peu)

pastabowl.com