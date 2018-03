Bons plans à Mexico avec les enfants

Pour apprendre en s'amusant: Papalote Museo del Niño

Éducatif et ludique, ce musée plaira aux enfants de tous les âges.

On s'allonge sur un lit de clous, on découvre son corps par l'entremise d'écrans interactifs, on joue au docteur dans une salle d'opération, on redessine la ville de Mexico en blocs Lego, on se prend pour un pompier sur un véritable camion rouge et on apprend aussi à faire des emplettes santé dans un supermarché.

Ajoutez à cela un cinéma IMAX et un planétarium, et vous voilà assurés de ne pas quitter cet endroit avant l'heure de fermeture.

Passionnant même si on ne parle pas l'espagnol.

papalote.org.mx (en espagnol)