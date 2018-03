Bons plans à Coron

Pour se reposer dans un lieu peu fréquenté : Cabo Beach

Si votre but est de vous poser sur une plage et faire le plein de vitamine C, il faut prendre un tricycle et vous rendre sur la plage de Cabo. Fréquentée et nettoyée par les habitants de l'endroit, elle est située en face de l'île de Coron et la vue y est superbe. L'eau est peu profonde, claire et d'un bleu envoûtant, comme sur les cartes postales.

S'y rendre est une aventure en soi, vu les nids-de-poule et les pentes de la route qui n'est pas entièrement goudronnée. Peut-être devrez-vous descendre du tricycle et monter la côte à pied si le moteur surchauffe, mais cela fait partie de l'aventure !