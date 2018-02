Bons plans à Cappadoce

Si vous êtes las de marcher, découvrez le territoire à bord d'un VTT avec un guide. Au programme: une balade dans le désert, l'impression rafraîchissante d'être à nouveau un enfant et un arrêt dans un vieux village.

Pour une balade dans le désert: Randonnée en quatre-roues

Si vous êtes las de marcher, découvrez le territoire à bord d'un VTT avec un guide.

Au programme: une balade dans le désert, l'impression rafraîchissante d'être à nouveau un enfant et un arrêt dans un vieux village.

Vous suivrez alors votre guide dans les formations troglodytes et vous vous féliciterez de suivre des cours de yoga depuis des années, puisque vous aurez la souplesse ET la force pour l'accompagner dans les coins les plus périlleux.

Par contre, s'il vous propose de monter sur son bolide pour vous montrer ses prouesses de conducteur, gardez-vous une petite gêne.