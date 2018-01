Bons plans à Barcelone

Logé près du port, le Musée de l'histoire catalane vous apprendra tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire et la culture catalane, de la préhistoire à aujourd'hui.

Pour comprendre les Catalans: Musée de l'histoire catalane

Logé près du port, cet ancien entrepôt recyclé en musée vous apprendra tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire et la culture catalanes, de la préhistoire à aujourd'hui.

Des épisodes marquants ont été reconstitués en 3D, de même que des intérieurs de maisons.

Le troisième et dernier étage, particulièrement intéressant, raconte la montée du nationalisme catalan, avec ses figures marquantes et ses moments cruciaux, photos, affiches de propagande et films d'archives à l'appui.

Une bonne façon de comprendre le mouvement indépendantiste qui s'agite en Catalogne.

www.mhcat.cat