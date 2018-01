Arequipa, Pérou

Les fins de semaine, les Arequipeños se réunissent dans les picanterias, restaurants traditionnels où l'on se transmet le secret des recettes d'une génération à l'autre. N'hésitez pas à essayer les spécialités régionales comme le rocotto relleno - piment fort farci de ragoût de boeuf - et son pastel de papa, ni plus ni moins un gâteau salé aux pommes de terre. Amateurs de fruits de mer, jetez votre dévolu sur le chupe de camarones, une bouillabaisse aux écrevisses. Pour étancher votre soif, demandez un verre de chicha de jora, une boisson fermentée à base de maïs dont l'élaboration remonte à l'époque préhispanique. De toutes les picanterias d'Arequipa, la Nueva Palomino fait autorité. Le Prix Nobel de littérature Mario Vargas Llossa vient s'y attabler chaque fois qu'il est de passage dans sa ville natale.

La cathédrale d'Arequipa frappe l'imaginaire tout autant par ses proportions que par son architecture atypique. Dépassant largement les limites de la place d'Armes et construite en pierre volcanique, sa large façade comporte 70 colonnes, trois portails et deux arcs latéraux. Érigée au début du XVII e siècle, elle survivra à un violent incendie et à de nombreux séismes. Lorsqu'un puissant tremblement de terre a détruit sa tour gauche en 2001, la population s'est mobilisée rapidement pour sa reconstruction. Un an plus tard, la cathédrale a retrouvé son lustre d'antan. La visite guidée, fort instructive, présente une grande collection d'art religieux et culmine au pied du clocher.

POUR DÉCOUVRIR UNE VILLE DANS LA VILLE

Le monastère de Santa Catalina

Impossible d'écrire sur Arequipa sans mentionner le vénérable monastère Santa Catalina. Havre de quiétude au coeur du centre historique, il a accueilli depuis la fin du XVIe siècle des centaines de jeunes filles de toutes les classes sociales qui se retiraient du monde. Derrière ses murs, les visiteurs découvriront une ville à l'intérieur de la ville avec ses ruelles, ses places et ses jardins, et pourront constater l'austérité de la vie monacale en visitant les cellules où dormaient celles qui faisaient voeu de silence. À noter qu'il est possible de parcourir le couvent après la tombée de la nuit les mardis et mercredis.

301, Santa Catalina

POUR UNE POUSSÉE D'ADRÉNALINE

Étonnant rafting

Le rio Chili Trek dans le canyon de Colca, ascension du volcan Misti, descente à vélo du mont Chachani : les activités à forte teneur en adrénaline abondent dans la deuxième ville du Pérou. Considérant que le soleil irradie la région plus de 300 jours par année, nous avons opté pour le rafting. Équipement et guide chevronné clés en main, Cusipata vous fait vivre une courte aventure sur les eaux blanches de la rivière Chili. Les participants exploreront une vallée encore sauvage hérissée de rochers saillants qui abrite une importante population d'oiseaux. Le parcours se termine avec la traversée d'un rapide de force IV. Frousse et dépaysement garantis à 20 minutes du centre-ville.

402 A, Calle Jerusalem