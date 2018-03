Bons plans à Kunming, en Chine

La capitale provinciale du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, tord le cou à bien des clichés qui circulent au sujet des métropoles du pays. Car même si Kunming a bel et bien ses quartiers de béton et ses grands boulevards, elle n'oublie pas de respirer, de prendre son temps et de fleurir ses allées, faisant honneur à son surnom de « Ville du printemps éternel ».

POUR TÂTER LE POULS DE LA CITÉ

La tournée des marchés

Pour une première balade en ville, flâner au gré des divers marchés implantés autour de la rue JingXing avec leurs étals des plus surprenants. Kunming est, entre autres, réputée pour son marché aux oiseaux, où de magnifiques spécimens chantent dans leur cage. À deux pas de là, des clients chinois viennent faire leur choix parmi les végétaux les plus exotiques. La rue principale, où se concoctent des collations en tous genres, a vraiment conservé son cachet traditionnel. Incontournable !

POUR UNE COLLATION UNIQUE

Douceurs aux fleurs

Ils sont exposés et vendus dans toutes les pâtisseries et épiceries : les biscuits garnis de pâte de fleurs, spécialité locale, font le régal des locaux et des visiteurs. On privilégiera les boîtes assorties, mêlant les saveurs classiques : rose, jasmin ou encore chrysanthème. Fondants et bien beurrés, ils constituent la collation idéale entre deux bols de nouilles.

POUR OBSERVER DES MOINES BOUDDHISTES

Le temple Yuantong

Dissimulé derrière plusieurs portails traditionnels, le plus ancien temple bouddhiste du Yunnan, fondé au VIIe siècle, présente de superbes atours architecturaux. Organisé autour d'une cour principale et d'un remarquable bassin, il accueille diverses cérémonies et la statue d'une déesse aux mille bras, nichée dans le pavillon central. D'après la légende, les grottes situées sous le temple abritaient jadis des dragons. Scrutez-les bien, on ne sait jamais...

POUR GOÛTER LES SPÉCIALITÉS LOCALES

Cuisines multiethniques

Comme toutes les provinces de Chine, le Yunnan amoncelle les mets locaux pour le plus grand plaisir des gastronomes. La cuisine des minorités ethniques s'avère particulièrement intéressante, comme celle des Naxi et leurs babas, une sorte de crêpe sertie de viande et de légumes, ou les pains garnis qui nous rappellent la proximité du Tibet. À ne pas manquer : les « nouilles enjambant le pont », où poulet, nouilles de riz et légumes se côtoient dans un bouillon de porc. On les trouve dans les restaurants de la rue JingXing.

POUR UNE AGRÉABLE PROMENADE NOCTURNE

Le parc du lac Émeraude

On s'y rend pour pratiquer le taï-chi, le pédalo, le mah-jong, ou tout simplement pour se balader le long de quatre bassins aménagés. Le parc du lac Émeraude, véritable poumon végétal et social de Kunming, est paré de pavillons traditionnels et d'un enchevêtrement de ponts, rendant tout flânage doucement agréable. De nuit, les édifices à proximité s'illuminent et se reflètent dans l'eau. À noter que plusieurs maisons de thé disposant d'une terrasse sur le toit bordent le parc.

POUR SE PROCURER DU THÉ PU'ER

Derrière la place JinBi

Amateur de thé ou non, tout visiteur de Kunming se doit de tremper ses lèvres dans une tasse de Pu'er, fleuron de la culture agricole du Yunnan. Souvent présenté sous forme de galettes compressées, ce thé fermenté possède une saveur singulière fortement boisée. Pour magasiner et déguster cette spécialité, on trouvera de nombreuses boutiques juste derrière la belle place JinBi. Attention, les tarifs peuvent rapidement s'envoler, surtout pour les crus vieillis.