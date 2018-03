Bons plans à Salt Lake City

Inn on the Hill

Pour dormir dans un manoir de style anglais: Bed & breakfast Inn on the Hill

Si la façon la plus abordable de se loger à Salt Lake City reste l'un des hôtels des grandes chaînes américaines, une nuit au Inn on the Hill, une villa du début du siècle dernier à l'intérieur inspiré d'un manoir anglais, ajoute du charme au voyage.

Ce gîte de 26 chambres ouvert en 1998 était, à l'origine, une maison particulière construite par les architectes du Capitole, à quelques minutes à pied de là.

On aime surtout ses matelas moelleux, ses baignoires à remous, son escalier majestueux et ses salons à l'ancienne avec bois précieux, lampes Art nouveau, bibliothèque et billard.

225 State Street

inn-on-the-hill.com