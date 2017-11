Bons plans à Jodhpur

Pour savourer un curry avec vue: Namaste Café

À Jodhpur, on aime se prendre pour des oiseaux et se percher le plus haut possible. Outre la forteresse, de nombreux hôtels, restaurants et maisons d'hôtes ont aménagé des cafés-terrasses sur leur toit, devenus des postes d'observation remarquables.

Parmi nos coups de coeur, le Namaste Café propose une cuisine indienne succulente, végétarienne ou non, avec une vue directe sur l'imposante forteresse.

Y siroter un chaï, affalé sur des coussins? Divin.

Namaste Café, Makrana Mohalla, dans la vieille ville