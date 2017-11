Bons plans à Hollywood, Floride

Pour pratiquer ses élans de golf: Aqua Golf Driving Range

Si l'envie de frapper des balles de golf se fait sentir, l'Aqua Golf Driving Range vous permettra de pratiquer votre élan. Afin de faire vivre une expérience différente, les propriétaires ont installé des cibles au milieu d'un lac.

Il suffit de viser celle de son choix pour varier les angles et la distance de ses coups. L'auvent qui recouvre une partie des tertres de départ permet même de s'exercer sous la pluie.

On apporte ses bâtons ou on en loue - 3 $ chacun - et on paie selon le nombre de balles utilisées - 7 $, 8 $ ou 10 $.

2250, South Park Road, Pembroke Park

aquagolfrange.com