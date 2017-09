Bons plans à Halifax

Pour l'architecture: Les bâtiments grandiloquents

Si les amateurs d'édifices patrimoniaux seront ravis de découvrir la basilique Sainte-Marie ou la cathédrale de Wakefield (The Cathedral Church of All Saints), tout près des Jardins publics, ceux qui préfèrent l'architecture contemporaine découvriront avec joie la bibliothèque d'Halifax, inaugurée il y a trois ans. Rappelant légèrement la structure intérieure et la blancheur de l'Openbare Bibliotheek d'Amsterdam, la bâtisse a remporté un prix du Gouverneur général en 2016. En plus d'y consommer la culture sous toutes ses formes, on peut s'y arrêter pour prendre un café au rez-de-chaussée ou sur le toit, en profitant d'une vue magnifique sur la ville.