Bons plans à Syracuse

Pour une excursion «macabre»: Nécropole de Pantalica

Située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Syracuse, Pantalica renferme de 4000 à 5000 tombes à ciel ouvert taillées dans la roche et datant pour l'essentiel de la période comprise entre les XIIIe et VIIe siècles avant (!) l'ère chrétienne. Au-delà de sa valeur archéologique indéniable, le site renferme une importante réserve naturelle (la Riserva naturale orientata Pantalica), dont la faune et la flore sont d'un intérêt certain. Comme Syracuse, Pantalica et sa nécropole sont entrées sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Les tombes ont été dévoilées par une série d'excavations successives menées par l'archéologue italien Paolo Orsi de 1895 à 1910.

Strada Regionale 11, près du village de Sortino