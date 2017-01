Bons plans à Banff

Des produits de trois microbrasseries albertaines: Ribstone Creek, Bench Creek et The Grizzly Paw.

Pour des souvenirs «Made in Alberta»: brassins locaux

Banff et les environs comptent quelques microbrasseries (Banff Avenue Brewing, The Grizzly Paw) et même une microdistillerie (Park) dont on peut goûter les produits un peu partout en ville. L'offre varie beaucoup au gré des saisons.

Pour un souvenir pas fait en Chine, à l'image de ces infâmes t-shirts vendus hors de prix dans des boutiques qu'on dirait clonées tellement leur offre se ressemble, pourquoi ne pas passer par le frigo du Townhouse Liquor (226, rue Bear) ou à la distillerie Park (aussi un restaurant, au 219, avenue Banff) et faire des provisions?

Après tout, vous êtes au Canada, vous pourrez donc remplir vos bagages des produits qui vous auront séduit lors de votre séjour (et qu'on ne trouve pas au Québec). Idéal pour donner le goût de Banff à vos proches.