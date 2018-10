Aubaines de la semaine

Vols

> Guatemala, Guatemala

Vol aller-retour Montréal-Guatemala. 404 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Mexico). Du 26 octobre au 6 novembre. Avec Aeromexico.

> Amsterdam, Pays-Bas

Vol aller-retour Montréal-Amsterdam. 400 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Reykjavik). Du 5 au 14 novembre. Avec WOW.

> Vancouver, Colombie-Britannique

Vol aller-retour Montréal-Vancouver. 364 $ (taxes et frais inclus, vol direct). Du 7 au 15 novembre. Avec Air Transat.

> San Francisco, États-Unis

Vol aller-retour Montréal-San Francisco. 428 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Detroit). Du 6 au 14 novembre. Avec Delta.

Tout-inclus 7 nuits

> Cayo Santa Maria, Cuba

Grand Memories Santa Maria. * * * * 1/2 Hôtel situé sur la plage, chambre junior supérieure, 7 bars, 6 restaurants, 1 piscine, miniclub et club pour bébés. 715 $ par adulte, taxes et frais inclus. Du 31 octobre au 7 novembre. Avec Sunwing.

> Liberia, Costa Rica

Villas Sol Hotel and Beach Resort * * * 1/2 Studio économique. Ce complexe hôtelier, qui offre des chambres d'hôtel et des villas, est perché au-dessus de l'océan Pacifique. Miniclub. La plage se trouve à cinq minutes à pied. 1175 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 29 octobre au 5 novembre. Avec Sunwing.

Forfaits

> Lanaudière, Auberge du Lac Taureau

Une nuitée en chambre Forestière standard, en occupation double, comprenant un petit-déjeuner et un rabais de 15 % sur les massages. 198 $ (rabais de 25 %). Valide du lundi au vendredi, jusqu'au 15 décembre 2018.