Aubaines de la semaine

Vols

> Delhi, Inde

Vol aller simple Montréal-Delhi. Avec une correspondance de 7 h 20 min à Reykjavík. 460 $ (taxes incluses, frais de bagages en sus). Le 11 janvier (plusieurs autres dates au même prix de janvier à mars).Avec Wow Air.

> Marseille, France

Vol aller-retour Montréal-Marseille. Vol direct. 660 $ (taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus). Du 1er au 11 octobre. Avec Air Transat.

> Pékin, Chine

Vol aller-retour Montréal-Pékin. Avec une correspondance à Toronto. 692 $ (taxes et frais inclus, deux bagages enregistrés inclus). Du 19 au 30 septembre. Avec Hainan Airlines.

> Cancún, Mexique

Vol aller-retour Montréal-Cancún. Avec deux correspondances à l'aller et une au retour. 396 $ (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 2 au 11 octobre. Avec United Airlines.

Tout-inclus 7 nuits

> Cayo Santa Maria, Cuba

Grand Memories Santa Maria (4 étoiles et demie). Hôtel de 342 chambres, situé directement sur une plage de sable blanc, idéal pour les familles avec miniclub supervisé pour enfants, plusieurs piscines extérieures et sports nautiques non motorisés inclus, sept bars et six restaurants. 655 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1365 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 12 au 19 septembre, avec Sunwing.

> Point Salines, Grenade

Grenadian by Rex Resorts (4 étoiles). Hôtel de 209 chambres, situé à 5 minutes de l'aéroport et 10 minutes de la capitale, idéal pour les familles avec miniclub supervisé pour enfants de 4 à 12 ans, deux bars et trois restaurants, sports nautiques non motorisés inclus. 1199 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1609 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 10 au 17 sept. avec Vacances Air Canada.

Forfait vélo

> Château Joliette, Joliette, Lanaudière

Nuitée, petit-déjeuner complet, boîte à lunch, consommation au bar de l'hôtel, entrepôt sécurisé pour vélos, outillage de base pour réparations mineures, carte des pistes cyclables des alentours. À partir de 99 $ par personne, en occupation double, taxes en sus. Valide selon disponibilités, jusqu'au 31 octobre.