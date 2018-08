Les aubaines de la semaine

Vols «dernière minute!»

> Madrid, Espagne

Vol aller-retour Montréal-Madrid. Vol direct. 810 $ (taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus). Du 28 août au 5 septembre. Avec Air Transat.

> Bogotá, Colombie

Vol aller-retour Montréal-Bogotá. Avec une correspondance à Toronto. 638 $ (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 27 août au 10 septembre. Avec Air Canada.

Vols

> Delhi, Inde

Vol aller-retour Montréal-Delhi. Avec une correspondance. 990 $ (taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus). Du 17 septembre au 8 octobre. Avec Air Canada.

> Le Cap, Afrique du Sud

Vol aller-retour Montréal-Le Cap. Avec une correspondance à Amsterdam. 1238 $ (taxes et frais inclus, deux bagages enregistrés inclus). Du 15 octobre au 5 novembre. Avec KLM.

Tout-inclus 7 nuits

> Riviera Maya, Mexique

Viva Wyndham Azteca * * * *. Hôtel de 335 chambres, situé dans un ancien village de pêcheurs le long de la Riviera Maya, à distance de marche de la 5e Avenue de Playa del Carmen, piscine, miniclub, deux bars et quatre restaurants. 795 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1535 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 14 au 21 septembre. Avec Sunwing.

> Montego Bay, Jamaïque

Holiday Inn Resort Montego Bay * * * *. Hôtel familial de 512 chambres, situé à 13 km du centre-ville de Montego Bay, miniclub pour enfants et adolescents, deux piscines, sept restaurants, sports nautiques non motorisés inclus, quatre terrains de tennis et un mini-golf. 1079 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1609 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 5 au 12 septembre. Avec Vacances Air Canada.

Forfaits

> Manoir des sables, Orford, Cantons-de-l'Est

Forfait golf champêtre. Nuitée d'hébergement, petit-déjeuner complet, ronde de golf avec voiturette, seconde ronde de golf gratuite (le lendemain ou la veille, non valide le samedi, départ après 13 h, sans voiturette). À partir de 134 $ par personne, en occupation double, taxes en sus. Valide jusqu'au 14 octobre.