Aubaines de la semaine

Vols

> Lima, Pérou

Vol aller-retour Montréal-Lima. Avec une correspondance à Mexico. 726 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 9 au 19 mai. Avec Aeromexico.

> Rome, Italie

Vol aller-retour Montréal-Rome. Vol direct. 766 $ par personne (taxes incluses, un bagage enregistré inclus). Du 11 au 18 mai. Avec Air Transat.

> Shanghai, Chine

Vol aller-retour Montréal-Shanghai. Avec une correspondance à l'aller, vol direct au retour. 984 $ par personne (taxes incluses, un bagage enregistré inclus). Du 7 au 28 mai. Avec Air Canada.

> Dublin, Irlande

Vol aller-retour Montréal-Dublin. Vol direct. 610 $ par personne (taxes incluses, un bagage enregistré inclus). Du 8 au 23 juin. Avec Air Transat.

Tout-inclus 7 nuits

> Montego Bay, Jamaïque

Riu Montego Bay (5 étoiles). Hôtel familial situé sur la plage, près de l'aéroport, plusieurs sports nautiques inclus, buffet, grilladerie, deux restaurants à la carte, cinq terrains de golf à proximité. 1075 $ par personne, en occupation double (vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Du 9 au 16 juin. Avec Sunwing.

> Varadero, Cuba

Be Live Experience Varadero (3 étoiles et demie). Hôtel familial situé sur la plage, à 35 minutes de l'aéroport, buffet, casse-croûte, grilladerie, trois restaurants à la carte, quatre bars et deux piscines, gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. 719 $ par personne, en occupation double (vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Du 27 mai au 3 juin. Avec Vacances Air Canada.

Forfaits

> L'Auberge des falaises, Charlevoix

Forfait «Évasion (2 nuits)». À partir de 199 $ par personne, taxes en sus (en occupation double). Deux nuitées, chambre avec vue sur le fleuve, deux petits-déjeuners complets avec buffet continental, souper table d'hôte cinq services (le soir de votre choix), accès à la piscine chauffée panoramique, au spa nordique et aux aires de repos. Valide pour la saison estivale.